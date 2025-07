Rigenerazione dell' antico quartiere di Santa Croce via a progetto da oltre 5 milioni

L’intervento, dal valore superiore a 5 milioni di euro, promette di restituire nuova vita a uno dei quartieri più affascinanti di Agrigento. Con l’avvio ufficiale del procedimento, si apre ufficialmente il percorso verso una rigenerazione che unisce tradizione e innovazione, valorizzando il patrimonio storico e migliorando la qualità di vita dei cittadini. Questo progetto rappresenta un passo decisivo per il rilancio della zona, rendendo Santa Croce un simbolo di rinascita urbana e culturale.

"Con la pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento, prende concretamente il via il percorso che porterà alla riqualificazione dell’isolato di Santa Croce, nel cuore del centro storico di Agrigento". Ad annunciarlo è l'assessore ai lavori pubblici Gerlando Principato. L’intervento. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

