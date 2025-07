Ricostruzione post terremoto due emendamenti di Forza Italia in Senato | Obiettivo garantire interventi efficaci e tempestivi

Forza Italia si distingue ancora una volta per il suo impegno concreto nel supportare le zone colpite dal terremoto in Emilia-Romagna. Con due emendamenti presentati in Senato, l’obiettivo è garantire interventi più efficaci e tempestivi, rispondendo alle reali esigenze dei territori. Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice regionale, sottolinea come questa iniziativa rappresenti un passo fondamentale per rafforzare la ricostruzione e la ripresa delle comunità colpite. Un impegno che mira a fare la differenza.

Forza Italia ha presentato in Senato due emendamenti "fondamentali per sostenere i territori dell’Emilia?Romagna duramente colpiti da eventi calamitosi". Ad annunciarlo è Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia per l’Emilia?Romagna, "a dimostrazione di un impegno. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: forza - italia - emendamenti - senato

Friuli Venezia Giulia: sette assessori di Lega, Forza Italia e Fedriga rimettono le deleghe. È crisi - La crisi politica in Friuli Venezia Giulia si acuisce: sette assessori di Lega, Forza Italia e del presidente Fedriga hanno rimesso le deleghe, segnando un momento di instabilità nel centrodestra regionale.

Dal Senato, la dichiarazione di voto della nostra Ada Lopreiato sulle modifiche al Codice di procedura civile in materia di determinazione del valore... Vai su Facebook

Ricostruzione post terremoto, due emendamenti di Forza Italia in Senato: Obiettivo garantire interventi efficaci e tempestivi; Emilia-Romagna: Forza Italia presenta due emendamenti per i territori colpiti da terremoto e alluvione; Trattativa sul canone Rai, tensione tra Lega e FI: la maggioranza cerca un accordo.

Terzo mandato, bocciato l'emendamento della Lega in Senato. Calderoli: «Non ho apprezzato il muro di Forza Italia» - Il testo legato al ddl in materia di adeguamento del numero di consiglieri e assessori regionali all'esame della commissione Affari ... Riporta msn.com

Terzo mandato per i governatori, in Senato bocciato l’emendamento della Lega: Forza Italia fa muro, rottura in maggioranza - La battaglia del Carroccio viene infatti stoppata dai partner di governo: bocciato l’emendamento presentato dai senatori di ... msn.com scrive