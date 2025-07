Red Bull licenzia Chris Horner dopo 20 anni al timone Terremoto in Formula 1

Un terremoto scuote il mondo della Formula 1: Red Bull licenzia Chris Horner, il leader che ha dominato per due decenni. Un cambio clamoroso che lascia tutti senza parole e apre un nuovo capitolo nel circus motoristico. La decisione sorprende gli appassionati e gli addetti ai lavori, segnando un punto di svolta nella strategia della scuderia. Ma quali sono le motivazioni dietro questa scelta audace?

Roma, 9 luglio 2025 – Terremoto in Formula 1. La Red Bull ha licenziato improvvisamente il team principal Chris Horner, per 20 anni al timone della scuderia, il ‘regno’ più lungo mai visto nel circus. La notizia, filtrata in mattinata, è stata confermata da un comunicato scarno e di maniera: "Red Bull ha sollevato Christian Horner dai suoi incarichi operativi a partire da oggi, mercoledì 9 luglio 2025, e ha nominato Laurent Mekies CEO di Red Bull Racing". A seguire gli omaggi di Oliver Mintzlaff, CEO Corporate Projects and Investments di Red Bull, che ha ringraziato Horner “per il suo eccezionale lavoro negli ultimi 20 anni”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Red Bull licenzia Chris Horner dopo 20 anni al timone. Terremoto in Formula 1

