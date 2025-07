Ratto morto in strada in via Venezia | Va rimosso

Vorrei segnalare la presenza di un ratto morto in via Venezia, all’altezza del civico 6. Spero venga subito rimosso da chi di competenza. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: ratto - morto - venezia - rimosso

Ratto morto in strada in via Venezia: Va rimosso; Trova la testa di un topo morto nella confezione degli spinaci congelati; Pordenone, trova topo morto in confezione di spinaci congelati: avviata indagine a Budoia.

Ratto morto in strada in via Venezia: "Va rimosso" - Vorrei segnalare la presenza di un ratto morto in via Venezia, all’altezza del civico 6. Secondo palermotoday.it

Venezia, morsa da un topo in pieno centro mentre va al lavoro: donna urla di dolore - Il Gazzettino - Una donna è stata attaccata e morsa da un topo nel centro storico di Venezia, mentre stava andando al lavoro. Lo riporta ilgazzettino.it