Raid nel cantiere del Mugello | inchiesta per terrorismo

Un episodio che scuote il Mugello e mette in allarme l'intera regione, sollevando interrogativi sulla sicurezza e la stabilità di progetti strategici. La recente inchiesta per terrorismo riguardante il raid nel cantiere dell'impianto eolico di Villore, condotta dalla Digos e sotto la lente della DDA di Firenze, rivela un inquietante intreccio tra ambientalismo e minacce eversive. Scopriamo insieme i dettagli di questa vicenda che potrebbe cambiare il volto delle energie rinnovabili in Italia.

Danneggiamento, rapina e minaccia aggravati dalla finalità eversiva o di terrorismo. È questa l’ipotesi di accusa della Direzione distrettuale antimafia di Firenze per il raid nel cantiere per l’impianto eolico di Villore sul monte Giogo in Mugello. Le indagini, portate avanti dalla Digos, hanno. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

