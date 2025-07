quintana chi sono le 6 castellane al corteo di sabato ad ascoli

Ascoli si prepara a vivere un momento di grande emozione con il corteo storico di sabato sera, in cui spiccano le sei straordinarie castellane. Tra tradizione e spettacolo, queste donne rappresentano il cuore pulsante dell’evento, portando in strada la storia e i valori della città. Scopriamo insieme chi sono e cosa le rende così speciali, perché ogni dettaglio contribuisce a rendere questa manifestazione indimenticabile.

Ascoli, 9 luglio 2025 – Continua a delinearsi il quadro delle castellane per il corteo storico di sabato sera. Folignano, ad esempio, ha scelto Denise Piotti. Ventisette anni, Denise vive da sempre a Piane di Morro. Una laurea in Economia e Management in tasca, lavora alla Banca del Piceno. Ha un fratello maggiore, che ha sfilato per tanti anni come arciere per il castello di Folignano, ed è fidanzata con un ex sbandieratore del sestiere di Porta Maggiore. La Quintana è una tradizione che scorre nelle vene della sua famiglia, e Denise ne è sempre stata appassionata. Lo scorso anno, ad agosto, è stata la nobildonna del Magnifico Messere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it