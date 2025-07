Quelle discariche monzesi che nessuno vuole eliminare | la denuncia

Tra le strade di Monza, alcune discariche abusive sembrano invisibili agli occhi delle autorità, alimentando frustrazione e disagio tra i cittadini. Nonostante le ripetute segnalazioni attraverso i canali ufficiali, il problema persiste, lasciando l’impressione che nessuno voglia affrontarlo seriamente. Questa situazione mette in luce una crescente emergenza ambientale e sociale, che necessita di interventi concreti e immediati per ripristinare decoro e sicurezza nella città.

"Io non so più a che santo rivolgermi: continuo a segnalare attraverso i canali istituzionali discariche abusive, ma non ricevo risposte e i rifiuti restano, anzi aumentano". A denunciare il problema alla redazione di MonzaToday è un monzese che da settimane sta cercando di far ripulire.