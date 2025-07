Quei reality? Davvero brutti Rivoluzione totale lo annuncia Berlusconi | chi non vedremo più in tv e chi arriva

La stagione televisiva 2025/2026 di Mediaset promette sorprese e rivoluzioni epocali, annunciate con entusiasmo da Pier Silvio Berlusconi. Tra novità sconvolgenti e eliminazioni di quei reality troppo brutti, il gruppo punta a rinnovare profondamente l’offerta, lasciando spazio ai programmi che meritano davvero. Chi non vedremo più in TV e chi invece farà il suo ritorno: il futuro della televisione italiana sta per cambiare radicalmente, e le sorprese sono dietro l’angolo.

La stagione televisiva 20252026 di Mediaset si preannuncia come una delle più ambiziose e rivoluzionarie degli ultimi anni. Pier Silvio Berlusconi, durante la conferenza stampa tenutasi l’8 luglio a Cologno Monzese, ha snocciolato numeri da record e annunciato un importante restyling dell’offerta editoriale, con l’obiettivo di rinnovare profondamente la programmazione, soprattutto di Canale 5. «Siamo il primo gruppo televisivo europeo per share e ore di produzione originale. Ora è il momento di cambiare passo», ha dichiarato l’amministratore delegato, puntando su nuovi format, tagli mirati e una gestione più efficace delle fasce strategiche. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Quei reality? Davvero brutti”. Rivoluzione totale, lo annuncia Berlusconi: chi non vedremo più in tv (e chi arriva)

