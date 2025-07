Queen Kelly di von Stroheim preapertura Mostra Venezia

Preparati a un'esperienza cinematografica senza precedenti: Queen Kelly di von Stroheim, capolavoro incompiuto del 1929, torna a splendere in una versione restaurata presentata in anteprima mondiale alla Mostra di Venezia. Un evento imperdibile che riunisce storia, arte e passione, celebrando uno dei grandi miti del cinema muto. Ti aspettiamo martedì 26 agosto alla Sala Darsena del Palazzo del Cinema del Lido, dove l'arte si fa rivivere: non mancare!

Queen Kelly (1929), capolavoro incompiuto di Erich von Stroheim, prodotto e interpretato da Gloria Swanson, sarà il film della Serata di preapertura dell'82a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, martedì 26 agosto alla Sala Darsena del Palazzo del Cinema del Lido. Il film sarà presentato in prima mondiale in una nuova versione restaurata con materiali ritrovati. Nel 1985, Dennis Doros (Milestone Film & Video) aveva realizzato a Venezia una "ricostruzione" di Queen Kelly in 35mm. Quarant'anni dopo è tornato sul film e ne ha creato un'inedita reinterpretazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Queen Kelly di von Stroheim preapertura Mostra Venezia

