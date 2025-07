Qualcosa nella scrittura musicale in Italia sta cambiando

sfumature, stili e influenze che riflettono la pluralità culturale e artistica del nostro paese. Questa diversità non solo arricchisce il panorama musicale italiano, ma apre nuove prospettive di espressione e innovazione, dimostrando che la musica d’autore si sta evolvendo verso orizzonti più inclusivi e sfaccettati. In questo contesto, la scena musicale italiana sta vivendo una vera e propria rivoluzione creativa, in cui ogni stile trova il suo spazio e la sua voce.

Se è veroche la Targa Tenco è oggi il più prestigioso riconoscimento per la musica d'autore in Italia, è altrettanto vero (e importante) notare come sempre più spesso – soprattutto negli ultimi anni – i nomi dei finalisti che, con brani o album, rientrano nelle cinquine dei possibili premiati, siano riconducibili a filoni musicali molto distanti tra loro. Le differenze da sempre sono sinonimo di ricchezza e oggi la musica ha assunto varie declinazioni. Il vincitore dell'edizione 2025è senza dubbio Lucio Corsi, che si è portato a casa la vittoria sia per il miglior album che per la migliore canzone con Volevo essere un duro.

