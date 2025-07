Punto Nascite Piedimonte FMT Caserta | Si favorisce il privato a scapito degli ospedali pubblici

La crescente tendenza a favorire i punti nascita privati a discapito degli ospedali pubblici sta scuotendo la sanità del Matese, minacciando servizi essenziali per le comunità locali. Il Dott. Pasquale Persico, Segretario Provinciale di FMT Caserta, denuncia con fermezza questa tendenza e chiede di revocare le convenzioni con i privati per tutelare la sanità pubblica. È fondamentale un intervento deciso per garantire un futuro sicuro e accessibile a tutti.

Il Dott. Pasquale Persico (FMT Caserta): “Revocare le convenzioni ai punti nascita privati per salvare la sanità pubblica del Matese”. PIEDIMONTE MATESE (CE) – La possibile chiusura del Punto Nascite dell’ospedale di Piedimonte Matese continua a sollevare forti reazioni. A intervenire con un duro atto d’accusa è il Dott. Pasquale Persico, Segretario Provinciale di FMT (Federazione Medici Territoriali) Caserta, che denuncia pubblicamente le logiche politiche che, a suo dire, stanno indebolendo la sanità pubblica a vantaggio di quella privata. “Il problema in queste zone è molto chiaro – dichiara Persico – Esistono cliniche private convenzionate che offrono punti nascita e che, di fatto, sottraggono parti agli ospedali pubblici di Piedimonte Matese e Sessa Aurunca”. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

