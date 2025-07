Puglia Rogate Refe | Regione supera valori media nazionale su tanti fenomeni

La Puglia si conferma protagonista di un progresso sostenibile, superando la media nazionale in molte aree di sviluppo. Cristiana Rogate, presidente di ‘Refe-Strategie di sviluppo sostenibile’, ha presentato un innovativo portale di rendicontazione pubblica, volto a favorire trasparenza e partecipazione. Questa iniziativa rappresenta un passo avanti verso una governance più aperta e consapevole, dimostrando come l’attenzione al territorio possa diventare esempio per l’intero Paese.

(Adnkronos) – “Siamo qui a presentare una delle operazioni di accountability pubblica più evoluta ed innovativa d’Italia. Presenteremo un portale di rendicontazione che aiuterà cittadini, imprese e stakeholder del territorio a comprendere e conoscere”. Così la presidente di ‘Presidente Refe-Strategie di sviluppo sostenibile’, Cristiana Rogate, all’evento dal titolo “Puglia. A way of life”, tenutosi a . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

La direttrice del Dipartimento sviluppo economico della Regione Puglia Gianna Elisa Berlingerio interverrà al workshop “Puglia, a way of life”, la cui quinta edizione si svolgerà alla Stampa estera di Roma il prossimo 8 luglio. Workshop “Puglia, a way of life” Vai su Facebook

