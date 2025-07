Puglia Lauteta Ambrosetti | E’ una delle regioni del Sud attente a sviluppo comunità

La Puglia si distingue come una delle regioni del Sud più impegnate nello sviluppo comunitario, promuovendo incontri e iniziative per affrontare le sfide della crescita sostenibile. Cetti Lauteta di The European House–Ambrosetti sottolinea l’importanza di questi momenti di confronto, che pongono al centro le esigenze delle comunità locali. In un contesto in continua evoluzione, la regione si conferma esempio di attenzione e innovazione nel Nord del Sud Italia.

"Quello di oggi è sicuramente un evento che entra nelle tante iniziative della Puglia per discutere di politica dello sviluppo. Sappiamo che è una delle regioni del Mezzogiorno più attente ai temi che riguardano l'intersezione tra lo sviluppo delle comunità". Così la partner di The European House–Ambrosetti, Cetti Lauteta, all'evento dal titolo "Puglia.

