Puglia Emiliano | Pil regione cresciuta il doppio di quello nazionale

Scopri come la Puglia Emiliano abbia saputo trasformare i suoi successi in un modello di crescita, raddoppiando il ritmo rispetto alla media nazionale. Attraverso il nuovo portale, puoi esplorare un dettagliato rendiconto dei dieci anni di azioni di governo, un vero e proprio viaggio nel cuore di una regione che ha saputo innovare e prosperare. Un’occasione unica per capire in concreto cosa rende questa regione un esempio da seguire.

(Adnkronos) – “Il portale presentato riepiloga tutte le azioni di governo dei 10 anni di legislatura. È una specie di rendiconto online che consente a chi ha tempo e voglia di andare ad approfondire in che cosa consiste in concreto il grande successo della Puglia di questi ultimi anni. In questo modo si può capire . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: puglia - emiliano - regione - cresciuta

Puglia: assistenza sanitaria, emanato regolamento regionale Dal presidente Emiliano - Oggi, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha emanato il regolamento regionale R.R. 3 riguardante l'assistenza sanitaria.

DI BELLO CONTRO EMILIANO: “A TARANTO SERVONO VERITÀ E CORAGGIO, NON L’ENNESIMO ACCORDO DI FACCIATA” Mirko Di Bello prende posizione con parole dure contro il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e contro le parti che Vai su Facebook

Puglia, Emiliano: Pil regione cresciuta il doppio di quello nazionale; Puglia, Lauteta (Ambrosetti): “E’ una delle regioni del Sud attente a sviluppo comunità”; Emiliano: “Puglia ancora in crescita, servono visione e coesione per affrontare le nuove sfide”.

Puglia, Emiliano: "Pil regione cresciuta il doppio di quello nazionale" - È una specie di rendiconto online che consente a chi ha tempo e voglia di andare ad approfondire i ... Secondo msn.com

Emiliano, scelta complessa su ex Ilva, partiti diano l'indirizzo - Per l'ex Ilva di Taranto "siamo di fronte ad una scelta sicuramente complessa, che non ci spaventa, ma non possiamo sottovalutare". Segnala msn.com