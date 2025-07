Processo Dolce Vita | Iandolo e APP chiedono la costituzione di parte civile

Un appello deciso scuote la cittadina di Avellino: Francesco Iandolo e l’APP promuovono una campagna di raccolta firme per chiedere al sindaco Laura Nargi di tutelare gli interessi del Comune nel processo “Dolce Vita”. Questa iniziativa nasce dall’esigenza di rafforzare la presenza istituzionale e garantire giustizia in un momento cruciale, con l’udienza preliminare prevista per il 15. La partecipazione dei cittadini diventa fondamentale per difendere la trasparenza e l’onestà della nostra comunità.

Tempo di lettura: 5 minuti Francesco Iandolo e Avellino Prende Parte (APP) promuovono raccolta firme per chiedere alla prima cittadina di tutelare gli interessi del Comune È stata lanciata oggi una lettera aperta al sindaco di Avellino Laura Nargi per chiedere la costituzione di parte civile del Comune nel processo “Dolce Vita”, che vedrà alla sbarra l’ex sindaco Gianluca Festa e altri 27 imputati con udienza preliminare fissata per il 15 ottobre 2025. L’iniziativa è promossa da Francesco Iandolo e dal movimento civico Avellino Prende Parte (APP), che hanno avviato una raccolta firme tra i cittadini per sostenere la richiesta rivolta alla prima cittadina. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Processo Dolce Vita: Iandolo e APP chiedono la costituzione di parte civile

