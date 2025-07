Premio Viareggio-Rèpaci vince la poetessa cesenate Mariangela Gualtieri con la raccolta ' Ruvido umano'

La poesia si conferma come un potente strumento di espressione e riflessione, e Mariangela Gualtieri, con la sua raccolta "Ruvido umano," dimostra ancora una volta come le parole possano toccare le profondità dell’animo. Alla conquista del prestigioso premio Viareggio-Rèpaci, la poetessa cesenate si distingue per la capacità di catturare l’essenza dell’esperienza umana in versi che emozionano e ispirano. Un riconoscimento che celebra la forza della poesia italiana.

È la poetessa cesenate Mariangela Gualtieri, con la sua intensa raccolta Ruvido umano (Einaudi), a conquistare il prestigioso premio Viareggio-Rèpaci per la poesia. La giuria, presieduta dallo storico e giornalista Paolo Mieli, ha annunciato oggi la vincitrice, al termine di una selezione. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

