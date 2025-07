Posta Fibreno Un cielo di stelle

posta Fibreno si trasforma in un incanto celestiale: domenica 20 luglio 2025 torna “Un Cielo di Stelle”, l’atteso evento estivo con il team dell’Osservatorio Astronomico di Campo Catino. Un’occasione unica per ammirare da vicino le meraviglie dell’universo, guidati da esperti appassionati. Dopo una breve introduzione con slide, preparatevi a lasciarvi affascinare dall’infinito, tra scoperte sorprendenti e momenti indimenticabili sotto il cielo stellato.

Domenica 20 luglio 2025 torna "UN CIELO DI STELLE", tradizionale appuntamento estivo con il personale tecnico scientifico dell'Osservatorio Astronomico di Campo Catino per trascorrere insieme una serata dedicata all'osservazione del cielo. Dopo una breve introduzione con l'ausilio di slide alla.

