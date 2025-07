Post di Cappuccio | AAA cercasi chef purché non sia né comunista né omosessuale

Il post di Paolo Cappuccio ha aperto un dibattito acceso e sconcertante sulla tolleranza nel mondo della cucina. In un’epoca di crescita sociale e inclusione, dichiarazioni così discriminatorie e offensive evidenziano quanto ancora ci sia da fare per promuovere rispetto e uguaglianza. La reazione pubblica, tra indignazione e condanna, sottolinea che certi atteggiamenti non trovano spazio nel nostro tessuto sociale. È fondamentale riflettere e agire per un ambiente lavorativo più aperto e rispettoso.

AAA: cercasi chef purché non sia né comunista né omosessuale. Il post è apparso venerdì scorso sull’account Facebook di Paolo Cappuccio, cuoco molto noto e apprezzato. Riporta La Repubblica che dopo un diluvio di critiche oggi il post è stato rimosso. Ma il web non perdona e non dimentica e lo screenshot della selezione del personale “omofoba e razzista” gira alla velocità del suono. Il post comincia appunto con: «Seleziono chef con brigata per hotel 4 stelle in Trentino», tre posizioni da dicembre fino a marzo, per una nuova apertura in Val di Fassa, con stipendio «dai 2 ai 4 mila euro»: uno chef più tre capo partita e un pasticcere. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Post di Cappuccio: AAA ”cercasi chef purché non sia né comunista né omosessuale” Â

