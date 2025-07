Posizionati sul lungolago i primi nuovi 17 smart-bin per migliorare la raccolta rifiuti

posizionano Lecco all'avanguardia nella gestione sostenibile dei rifiuti. Questi innovativi smart bin, alimentati a energia solare, rappresentano un passo importante verso una città più pulita e rispettosa dell'ambiente. Installati lungo il suggestivo lungolago e in via Adda, sono progettati per ottimizzare la raccolta e ridurre l'impatto ambientale. Con questa iniziativa, il Comune di Lecco si conferma protagonista di un futuro più verde e intelligente.

Sono stati posizionati quest’oggi lungo la passeggiata a lago e in via Adda i primi 17 smart-bin finanziati con fondi del Pnrr, voluti da Comune di Lecco e Silea Spa per migliorare la raccolta dei rifiuti in città. Si tratta, infatti, di cestini compattatori alimentati a energia solare che. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

