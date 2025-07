Porto di Livorno guardie giurate in sciopero | stop ai controlli disagi per i passeggeri dei traghetti

Al porto di Livorno si preannunciano giorni di grande agitazione: le guardie giurate sono in sciopero, portando a possibili disagi per i passeggeri dei traghetti. Con i controlli ridotti da domani sera fino a giovedì sera, l’attesa è di un’intensa attività di gestione e di eventuali ritardi. È importante essere preparati e informarsi sugli sviluppi, per affrontare con serenità questo periodo di criticità .

Possibili disagi in vista per i passeggeri del trasporto marittimo in partenza dal porto di Livorno o in arrivo nei terminal livornesi. È infatti previsti, a partire dalle 22 di domani, mercoledì 9 luglio, fino alle 22 di giovedì 10 luglio, uno sciopero regionale degli istituti di vigilanza. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

