Ponza scontrino da 923 euro per un pranzo con aragosta per quattro persone

A Ponza, un conto di quasi mille euro per un pranzo di quattro persone ha scatenato un acceso dibattito online. Al centro della polemica, un ristorante locale e un conto salatissimo, con piatti di aragosta e vini pregiati che hanno fatto discutere sui prezzi e le scelte gastronomiche. La vicenda ha catturato l'attenzione di molti, portando alla ribalta le dinamiche del settore e le aspettative dei clienti. Il caso continua a far discutere...

A Ponza scoppia il caso di uno scontrino da quasi mille euro per un pranzo a base di aragosta. È accaduto al ristorante “Rifugio dei Naviganti”, dove un gruppo di quattro persone ha speso ben 923 euro. A incidere maggiormente sul conto sono stati gli scialatielli all’aragosta, che da soli hanno raggiunto i 759 euro, e due bottiglie di biancolella delle Cantine Migliaccio, dal costo di circa 120 euro complessivi. Il tutto è diventato virale online, alimentando polemiche e curiosità. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Ponza, scontrino da 923 euro per un pranzo con aragosta per quattro persone

