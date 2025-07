Poesia e racconto in dialetto torna il premio Valente Faustini

Il Premio Valente Faustini torna a brillare, celebrando la creatività e l’amore per il dialetto piacentino con poesie e racconti. Questa 47ª edizione si conferma come un appuntamento imperdibile, promosso dalla Famiglia Piasinteina con il sostegno di istituzioni storiche come Banca di Piacenza e Fondazione di Piacenza e Vigevano. Un’occasione unica per riscoprire le radici culturali e linguistiche del nostro territorio, un patrimonio da custodire e valorizzare.

Istituito anche quest’anno dal Consiglio direttivo della Famiglia Piasinteina il “Premio Valente Faustini”, giunto alla 47° edizione, organizzato dalla stessa Famiglia Piasinteina con il sostegno della Banca di Piacenza, presente fin dalla prima edizione e dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

