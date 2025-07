Più Patriot per Washington Cosa dice la Proposta di bilancio per il 2026

La proposta di bilancio 2026 degli Stati Uniti evidenzia una strategia chiara: potenziare e ampliare le difese nazionali. L'US Army punta a quadriplicare le scorte del sistema Patriot, passando da 3.376 a ben 13.773 unità, un segnale forte di attenzione alle minacce emergenti. Questa mossa riflette l’urgenza di rafforzare le capacità difensive per fronteggiare un panorama internazionale sempre più instabile. “Abbiamo ciò...”

L’Us Army è mira a quadriplicare le scorte di Patriot nei suoi arsenali. In base alle informazioni presente nella proposta di budget 2026 l’obiettivo è quadruplicare le acquisizioni di segmenti Pac-3 Mse, passando da 3.376 a 13.773 unità. Una mossa che fotografa l’urgenza, sempre più pressante, di rafforzare le scorte di questi sistemi d’arma per affrontare un contesto internazionale segnato da un costante crescere delle tensioni. “Abbiamo ciò di cui abbiamo bisogno”, ha dichiarato ai giornalisti Steven Warren, portavoce dell’Esercito americano. “Ma la domanda su quante munizioni servano davvero non ha risposta. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Più Patriot per Washington. Cosa dice la Proposta di bilancio per il 2026

