Pisa SC | la stagione dei nerazzurri inizia al ' Rehab and Sport' dell' Università

La stagione dei nerazzurri prende il via con entusiasmo e determinazione, grazie alla collaborazione tra Pisa Sporting Club e l'Università di Pisa. Dal 7 al 10 luglio, i calciatori della prima squadra si sottopongono ai test medico-sportivi presso il centro 'Rehab and Sport', un’esperienza che rafforza il legame tra sport e scienza. Un inizio promettente verso la conquista della Serie A, con un obiettivo comune: eccellere sul campo e oltre.

Università di Pisa e Pisa Sporting Club insieme verso la Serie A con una sinergia sempre più stretta: i calciatori della prima squadra stanno svolgendo dal 7 al 10 luglio i test medico sportivi presso il Centro di Medicina Riabilitativa 'Rehab and Sport' dell'Università di Pisa, in via di.

