Pillole amare Verso l’apertura di un nuovo capitolo dazi sulla farmaceutica?

L’ombra di nuovi dazi si addensa sulla farmaceutica europea, settore strategico e innovativo. Dopo mesi di tensioni, Donald Trump ha annunciato l’imminente pubblicazione di liste di Paesi colpiti, alimentando incertezze sul fronte transatlantico. È un campanello d’allarme che potrebbe aprire un nuovo capitolo di sfide e opportunità: il futuro della cooperazione internazionale e dell’industria farmaceutica potrebbe cambiare radicalmente. Resta da capire come si evolverà questa intricata partita.

Ancora incertezze sul fronte transatlantico. Dopo mesi di confronto, gli Stati Uniti si starebbero preparando a colpire uno dei settori più sensibili dell'economia europea, la farmaceutica. A rilanciare il tema è stato direttamente il presidente Donald Trump, che ha annunciato tramite il suo canale Truth che a breve sarebbe stata pubblicata una prima lista di almeno sette Paesi soggetti ai nuovi dazi, seguita nel pomeriggio da un secondo elenco. "Nessuna proroga sarà concessa", ha dichiarato Trump, spostando al primo agosto la scadenza per l'entrata in vigore delle nuove misure tariffarie, inizialmente previste per questa settimana.

