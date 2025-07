Pier Silvio Berlusconi | Meloni ha creato il miglior governo d’Europa Ius Scholae? Sono scettico

Milano, 9 luglio 2025 – Pier Silvio Berlusconi esalta il lavoro di Giorgia Meloni, definendola la vera protagonista di un governo eccezionale, il migliore d’Europa. Con entusiasmo e convinzione, ribadisce il suo sostegno alla presidente del Consiglio, sottolineando il suo impegno patriottico e la capacità di guidare con serietà e dedizione. Nel giorno della presentazione dei palinsesti Mediaset 2025/2026, si conferma ancora una volta come un importante endorsement politico e mediatico per Meloni.

Milano, 9 luglio 2025 – “ Giorgia Meloni sta facendo un lavoro unico: donna, giovane, venuta da nulla, ha messo su il miglior governo d'Europa, con grande serietà, impegno e - permettetemi una parola desueta ma che a me piace - patriottismo, non nazionalismo, che è una cosa diversa”. Pier Silvio Berlusconi ribadisce il suo endorsement per la presidente del Consiglio nel giorno della presentazione dei palinsesti Mediaset 20252026, che come sempre è l’occasione per rendere pubbliche considerazioni su politica, attualità ed economia. In merito a Forza Italia, il partito fondato e di fatto guidato dal padre Silvio fino alla sua morte, l’amministratore delegato di Mfe-Mediaset invita a guardare al futuro, e questo vuol dire guardare oltre la leadership di Antonio Tajani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Pier Silvio Berlusconi: “Meloni ha creato il miglior governo d’Europa. Ius Scholae? Sono scettico”

In questa notizia si parla di: pier - silvio - berlusconi - meloni

Gerry Scotti rinnova il contratto con Mediaset, nuovi progetti dall’autunno. Pier Silvio Berlusconi: “Sei un pilastro” - Gerry Scotti continua la sua collaborazione con Mediaset, rinnovando il contratto e promettendo nuovi progetti per l'autunno.

Pier Silvio Berlusconi: “Forza Italia? Servono forze nuove. La politica? Come tante cose nella vita, non la escludo. Lo ius scholae non è una priorità del paese. Meloni? Bravissima, il suo governo è il migliore possibile". Di @SalvatoreMerlo Vai su X

La rivoluzione di Canale 5 inizia adesso. Con un comunicato e una dichiarazione di PierSilvio Berlusconi, Mediaset ha annunciato diverse novità per l'estate che faranno da test in vista della prossima stagione tv con l'obiettivo di riprendersi lo scettro del prese Vai su Facebook

Pier Silvio Berlusconi: “Meloni ha creato il miglior governo d’Europa. Ius Scholae? Sono scettico”; Mfe apre alla collaborazione con Ppf su Prosiebensat, «ma avanti sul progetto europeo»; Pier Silvio Berlusconi: “Ius scholae? Non era il momento. Tajani bravo, ma bisogna guardare avanti”.

Pier Silvio Berlusconi: “Meloni ha creato il miglior governo d’Europa. Ius Scholae? Sono scettico” - Sui dazi: “Per noi un rischio non da poco” ... Segnala quotidiano.net

Pier Silvio Berlusconi stoppa Tajani: "Lo ius scholae non è una priorità". Promossa Meloni: "Il miglior governo in Ue" - di Mediaset affonda il colpo contro la Rai: "Affari Tuoi è un giochino d'azzardo, non so se sia giusto che lo mandi in onda". Si legge su huffingtonpost.it