Pier Silvio Berlusconi | La politica? Adesso no ma non lo escludo Se dopo Sala perdiamo a Milano siamo veramente messi male

Pier Silvio Berlusconi, tra riflessioni sul presente e sogni di un possibile futuro in politica, si mostra cauto ma aperto alle novità. Con una carriera dedicata all’azienda di famiglia, non esclude del tutto un impegno pubblico, soprattutto in un contesto come Milano, dove il percorso politico potrebbe riservare sorprese. La politica? Per ora non è nei piani, ma nel cuore di chi guarda avanti, tutto può cambiare.

Cologno Monzese (Milano), 9 luglio – “Io ho 56 anni, mio padre è entrato in politica a 58. io oggi non ho nessuna intenzione e non penso alla politica. Guardando al futuro non lo escludo, ma così come non escludo tante altre cose nella mia vita, ossia che a un certo punto io possa dire 'sai che c'è, una sfida completamente nuova, perché no?'. Ma è sciocco parlarne oggi, perché oggi non ha alcuna concretezza". Così Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mfe-Mediaset, a margine della presentazione alla stampa dei nuovi palinsesti tv. "Io sono felicissimo di fare quello che faccio, amo Mediaset, amo i miei collaboratori, ho una squadra che è sempre più mia", ha proseguito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pier Silvio Berlusconi: “La politica? Adesso no ma non lo escludo. Se dopo Sala perdiamo a Milano siamo veramente messi male”

