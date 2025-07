Pier Silvio Berlusconi | Forza Italia? Servono forze nuove La politica? Come tante cose nella vita non la escludo

Pier Silvio Berlusconi sottolinea l'importanza di rinnovare Forza Italia, evidenziando come la politica richieda energie fresche e mentalità innovative. Con una visione aperta al cambiamento, afferma che anche nel mondo politico, come in tanti altri settori, l'evoluzione è fondamentale per affrontare le sfide del domani. Serve quindi un nuovo slancio, una ventata di novità che possa ridare slancio al partito e alla sua capacità di rappresentare i cittadini.

“Il problema di Forza Italia è che sono anziani, non dico anagraficamente. Sono anziani per mentalità. Ci vorrebbe una iniezione di forze nuove”, dice così Pier Silvio Berlusconi a margine della presentazione dei palinsesti Mediaset riferendosi al partito fondato dal padre Silvio Berlusconi nel 1994. L’amministratore delegato di Mediaset spiega anche di avere dubbi sulla proposta del cosiddetto ius scholae avanzata dal segretario di Forza Italia, e vice premier, Antonio Tajani. “ Non credo sia una priorità del paese. Prima ci sono le pensioni, la sanità, le tasse da abbassare “. Berlusconi non esclude nemmeno del tutto un suo futuro ingresso in politica, scherzando, ma non troppo dice: “La politica? Non la escludo, come non escludo tante cose nella vita. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Pier Silvio Berlusconi: “Forza Italia? Servono forze nuove. La politica? Come tante cose nella vita, non la escludo”

