Piantedosi restaurata la targa di Giogiò vandalizzata

la comunità, le istituzioni e i cittadini per ridare dignità a un simbolo di memoria e rispetto. Questo gesto dimostra che, anche di fronte al vandalismo, la solidarietà e l’amore per il bene comune prevalgono, rafforzando il nostro senso di appartenenza e responsabilità condivisa. La targa restaurata è ora testimone di una società più forte e consapevole, pronta a difendere i propri valori con determinazione e unità.

"La targa dedicata a Giogiò Cutolo è stata sostituita, restaurata, questa mattina, dopo l'atto vandalico che l'aveva danneggiata qualche mese fa. Un simbolo di memoria, bellezza e legalità. È un gesto di civiltà, che va oltre la semplice riparazione materiale: è la riaffermazione di un impegno collettivo verso i valori fondamentali della nostra società. Una risposta civile e corale, che ha visto lavorare insieme cittadini e istituzioni: la comunità non dimentica, resiste, ricostruisce". Lo afferma il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, in merito alla sostituzione a Napoli della targa dedicata al giovane Giogiò Cutolo, ucciso nel 2023 dopo una lite per futili motivi.