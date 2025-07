Perché cittadini e intellettuali non contano più nulla

In un mondo dove il potere sembra aver messo da parte la voce dei cittadini e degli intellettuali, è fondamentale riconoscere questa realtà per non restare spettatori passivi. Se vogliamo riscoprire il vero senso della democrazia e riacquistare il controllo sul nostro destino, dobbiamo partire da un semplice ma potente passo: riconoscere l’attuale scenario. Solo così potremo agire con consapevolezza e determinazione. Leggi oltre per scoprire come farlo.

Chi si illude che il potere abbia ancora bisogno della democrazia e di razionalità recita un ruolo ormai privo di senso. Riconoscerlo è il primo passo per ritrovare la capacità di agire. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Perché cittadini e intellettuali non contano più nulla

