Perché a Milano non slitterà di un anno il blocco delle Euro 5 diesel

A Milano, il blocco delle Euro 5 diesel non slitta di un anno: una decisione presa con attenzione e responsabilità. Le politiche ambientali richiedono pianificazione e tempi adeguati per essere efficaci, evitando soluzioni temporanee che rischiano di compromettere i risultati. Come sottolineato dall'assessora Arianna Censi, affrontare l'inquinamento richiede impegno costante e strategie a lungo termine. Continua a leggere per scoprire tutte le motivazioni di questa scelta e come influenzerà il futuro della città.

Per la città di Milano non slitta il blocco Euro Diesel 5: "Le politiche ambientali sono cose serie che necessitano programmazione e tempi lunghi per ottenere risultati e ragionare con un provvedimento spot e marce indietro repentine non aiuta ad affrontare un tema preoccupante come quello dell'inquinamento", ha detto l'assessora all'Ambiente Arianna Censi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

