Per ore senza acqua in piena estate | nuovo stop idrico per lavori e disagi

Per ore senza acqua in piena estate, i residenti dei sei comuni della provincia si preparano a dover affrontare un nuovo stop idrico causato da lavori programmati. Dopo giorni di caldo torrido, il bollino verde del Ministero della Salute offre una tregua temporanea, ma i disagi non si fermano: l’interruzione dell’acqua colpirà duramente le famiglie e le attività locali. Ecco cosa aspettarsi e come affrontare questa emergenza estiva.

Per ore senza acqua in piena estate. E se il caldo torrido dei giorni scorsi ha concesso una tregua - secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute si prevede un bollino verde - non mancheranno i disagi nei sei comuni della provincia dove è in  programma dal pomeriggio. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Il nubifragio e la piena del Seveso. Il fiume invade cantine e giardini. Lentate sott’acqua come un anno fa - Un altro nubifragio si abbatte sulla Brianza, portando con sé immagini di distruzione e disagi che ricordano il passato.

Marsala senza acqua: disagi da oltre tre settimane nelle borgate. Scatta la segnalazione dei residenti. Proteste dai cittadini di Ciavolo, Ciavolotto e Digerbato. Segnalazione dei residenti: niente acqua nei rubinetti da più di venti giorni… Vai su Facebook

Pesaro, guasto alle rete idrica, Montegranaro improvvisamente senza acqua per oltre 2 ore: disagi per i residenti - Guasto nella rete idrica, il quartiere Montegranaro senza acqua dalle 14 alle 16. Segnala msn.com