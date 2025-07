PD | Catania città viva – Diffusa Creativa Accogliente

Il Partito Democratico di Catania si prepara a dare vita a un progetto rivoluzionario per la città, annunciando l’atteso PUG “Catania Città Viva”. Un'iniziativa che mira a valorizzare il tessuto urbano come uno spazio creativo, accogliente e vivo, capace di rispondere alle esigenze dei cittadini. Giovedì 10 luglio 2025, un momento di confronto e progettualità prenderà vita nell’Aula Consiliare: la città sta per cambiare volto, e la partecipazione è fondamentale.

Giovedì 10 luglio 2025, il Partito Democratico, presso l’Aula Consiliare del Comune di Catania, alle ore 9.30, presenterà la propria proposta di PUG per la Città di Catania: CATANIA CITTA’ VIVA. Saluti: Anthony Barbagallo Segretario Regionale PD; Giuseppe Pappalardo Segretario Provinciale PD; Interverranno: Maurizio Caserta Capogruppo PD Consiglio Comunale; Mario Caruso Architetto E’ prevista la partecipazione dei Consiglieri comunali e di municipio e i Segretari di circolo Un documento che è il frutto degli esiti degli incontri con il territorio diffusi nelle varie municipalità condotti dal Circolo tematico PD “Officina Democratica” e da varie ed articolate analisi sullo stato della Citta e sulla situazione e condizione di altre città e ambiti territoriali ad essa comparabili; pensato secondo il principio che lo sviluppo fisico di una città non può prescindere dal suo sviluppo economico e sociale; anzi, la definizione, tutta politica, ancorché su basi tecniche e scientifiche, della sua direzione di evoluzione deve scaturire da un’idea chiara, pure se definita solo per le sue linee generali, del suo sviluppo nel tempo dell’insieme fisico, economico e sociale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - PD: Catania città viva – Diffusa, Creativa, Accogliente

In questa notizia si parla di: catania - città - viva - diffusa

Rifiuti a Catania, i consiglieri M5S "spalleggiano" l'Anac: "Quadro allarmante, la città è sporca" - I consiglieri M5S a Catania si schierano con l’ANAC, criticando la drammatica situazione della città: rifiuti ovunque, servizi inefficienti e assenza di responsabilità.

C’è una città in Nebraska che si chiama Curtis. 900 anime, in mezzo al nulla, nel cuore rurale dell’America. Alle ultime elezioni: 87% Trump, 12% Harris. La prossima settimana chiude il Curtis Medical Center, l’unico ospedale della zona. Il motivo? I tagli a Me Vai su Facebook

Catania Summer Fest 2025: il calendario completo di tutti i concerti; Catania, il caso Santo Re. Bonaccorsi (Pd): L’illegalità è diffusa. La gente ha imparato a convivere con la paura; Omicidio di piazza Mancini Battaglia, Pellegrino: Non è accettabile perdere la vita così.