Paura in A14 a fuoco mezzo pesante | disposta la chiusura del tratto Poggio Imperiale-San Severo

Un incidente in A14 tra Poggio Imperiale e San Severo ha causato l’immediata chiusura del tratto in entrambe le direzioni, a causa di un mezzo pesante in fiamme. La situazione, che si è verificata intorno alle 11.30 al km 513, sta creando lunghe code e disagi agli automobilisti. Restate aggiornati: la situazione potrebbe evolversi nel breve termine e influenzare i vostri spostamenti.

A fuoco mezzo pesante in A14, chiuso in entrambi i sensi di marcia il tratto compreso tra Poggio Imperiale e San Severo. La chiusura è avvenuta intorno alle 11.30, all’altezza del km 513. Al momento, all’interno del tratto chiuso il traffico è momentaneamente bloccato e si registra 1 km di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

