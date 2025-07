Paura a Vieste surfista spinto a largo dal forte vento | salvato dalle Fiamme Gialle

Un incredibile salvataggio a Vieste mette in evidenza il coraggio e la prontezza delle forze dell'ordine. Spinto dal forte vento a largo, un surfista si trovava in grave pericolo, ma grazie all'intervento tempestivo della Guardia di Finanza di Bari, è stato traferito in sicurezza. Un episodio che sottolinea ancora una volta l'importanza di avere professionisti sempre pronti a intervenire nelle situazioni più critiche, garantendo la sicurezza di tutti in mare.

Un surfista, spinto pericolosamente a largo dal vento, è stato tratto in salvo a Vieste, dall'unità del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Bari. Si tratta di uno dei due interventi in mare - uno sul Gargano, l'altro nel Brindisino - messi a segno positivamente dagli uomini. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

