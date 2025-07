Paolo Cappuccio | storia dello chef che ha fatto indignare il web con un post omofobo

Nel vasto mondo della ristorazione, le parole possono fare più rumore di mille piatti. È il caso di Paolo Cappuccio, chef noto per la sua carriera, ma anche protagonista di un controverso post omofobo che ha scatenato l’indignazione del web. Un messaggio che ha sollevato un enorme polverone, mettendo in discussione non solo le sue idee, ma anche i valori di rispetto e inclusione fondamentali nel settore. La vicenda apre uno spunto di riflessione sulla responsabilità comunicativa degli chef pubblici.

Niente «comunisti o fancazzisti, Master Chef del caz**o e affini, persone con problematiche di alcol, droghe e di orientamento sessuale»: il post shock dello chef Paolo Cappuccio per cercare personale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Paolo Cappuccio: storia dello chef che ha fatto indignare il web con un post omofobo

In questa notizia si parla di: chef - paolo - cappuccio - post

Paolo Cappuccio, chi è lo chef minacciato per il suo post: "Ecco perché ho dovuto farlo" - Una semplice ricerca di personale si è trasformata in un caso mediatico per lo chef stellato Paolo Cappuccio.

Il post dello chef Paolo Cappuccio, tra i migliori cuochi al mondo, che attraverso i social cercava personale per un hotel a quattro stelle, non è passato inosservato. Anzi, ha scatenato una bufera: tante reazioni, seguite in diversi casi da insulti. Oltre alla polemic Vai su Facebook

I post ai camerati dello chef Paolo Cappuccio, il tatuaggio col fascio e l'uso creativo della Stella Michelin Vai su X

“Cercasi chef né comunista né omosessuale”: è bufera per il post di Cappuccio, poi rimosso; Chef Cappuccio cerca personale: “Esclusi comunisti e gay”. È polemica; Bufera sullo chef Paolo Cappuccio per un post su Facebook (poi rimosso).

Paolo Cappuccio: storia dello chef che ha fatto indignare il web con un post omofobo - Niente «comunisti o fancazzisti, Master Chef del caz**o e affini, persone con problematiche di alcol, droghe e di orientamento sessuale»: il post shock dello chef Paolo Cappuccio per cercare personale ... Segnala vanityfair.it

Paolo Cappuccio, chi è lo chef minacciato per il suo post: "Ecco perché ho dovuto farlo" - Lo chef stellato Paolo Cappuccio è finito al centro di una bufera social per un annuncio di lavoro in cui escludeva esplicitamente alcune categorie di persone. ilgiornale.it scrive