Palinsesti Mediaset su Rete4 arrivano Labate e Rampini Giambruno torna in video Striscia la Notizia sì ma con altri esperimenti prima e dopo per Toffanin via alle interviste su politica e attualità

Pier Silvio Berlusconi si mostra entusiasta e determinato: Mediaset sta pianificando un’evoluzione profonda, con nuove proposte e talenti di spicco. Tra arrivi e ritorni su Rete 4, Canale 5 e Pomeriggio 5, il palinsesto si rinnova per catturare il pubblico con contenuti innovativi e approfonditi. È un momento di grande fermento televisivo, che promette di ridefinire gli orizzonti dell’informazione e dell’intrattenimento. La rivoluzione è alle porte, ecco cosa ci aspetta.

È un fiume in piena Pier Silvio Berlusconi. A Cologno Monzese nell’incontro con la stampa ribadisce più volte che Mediaset lavora a un progetto profondo di evoluzione. Non rivoluzioni, serve tempo. Snocciola annunci e novità. SU RETE 4 ARRIVA LABATE, NEL PRESERALE PORRO. BERLINGUER E RAMPINI SU CANALE 5, NUZZI A POMERIGGIO 5 Arriva su Canale 5 in seconda serata il venerdì sera da ottobre, con un prodotto tutto nuovo di inchiesta e reportage, Bianca Berlinguer. “Sempre in seconda serata su Canale 5 arriverà un nuovo volto che racconterà le cose più importanti in Italia e nel mondo, un grande professionista, Federico Rampini con Risiko la domenica sera”, le prime parole dell’amministratore delegato di Mediaset. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it