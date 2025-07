palinsesti mediaset striscia la notizia inizia a novembre

Nel mondo della televisione, i cambiamenti sono inevitabili, ma questa volta a Mediaset si preannuncia qualcosa di davvero rivoluzionario. Pier Silvio Berlusconi ha annunciato che "Striscia la Notizia" non partirà più a settembre, come da tradizione, ma a novembre, segnando una svolta epocale nell’approccio alla programmazione. Questa evoluzione, seppur graduale, promette di ridefinire le abitudini degli spettatori e il panorama televisivo italiano. Resta da scoprire quali sorprese ci riserverà questa nuova stagione.

Non sarĂ una "rivoluzione", ma una "graduale e profonda evoluzione", come ha spiegato ieri sera Pier Silvio Berlusconi durante la tradizionale presentazione della prossima stagione televisiva, ma quella che accadrĂ in autunno sarĂ comunque una svolta epocale per Mediaset. "Striscia la notizia" non si presenterĂ ai telespettatori a settembre come tutti gli anni da decenni, ma a novembre. Nell'access prime time (cioè l'orario di cena, dalle 20,30 alle 21,30) ci sarà "La ruota della fortuna" con Gerry Scotti, che comincia giĂ da questo lunedì per protrarsi fino all'autunno. L'intento - come ha spiegato scandendo bene le parole l'amministratore delegato del Biscione - è di sperimentare diversi programmi in quella fascia oraria diventata sempre piĂą critica per il dilagare, in quanto a share, di "Affari tuoi" con Stefano De Martino su Raiuno.