Palinsesti Mediaset | le 10 novità con Simona Ventura al Grande Fratello nuovi format per Max Giusti varietà D’Alessio e Incontrada Silvia Toffanin in prima serata

I palinsesti Mediaset del 10 novembre promettono un mix esplosivo di novità e ritorni di grande impatto, con Simona Ventura al Grande Fratello e nuovi format per Max Giusti e Alessio e Incontrada. Mentre la Rai sorprende con il ritorno di Roberto Benigni e grandi star come Kevin Spacey e Whoopi Goldberg, Mediaset avvia un’evoluzione strategica di Canale 5, puntando a riconquistare il pubblico con contenuti innovativi. Negli studi di "Verissimo" a Cologno Monzese sono state illustrate...

Se da un lato la Rai ha lanciato come novità assolute il ritorno di Roberto Benigni, Kevin Spacey su RaiPlay con la nuova sitcom italiana “MiniMarket” e Whoopi Goldberg a “Un posto al sole”, i Palinsesti Mediaset segnano il “primo passo verso un graduale, ma profondo lavoro di evoluzione di Canale 5”, proprio per citare l’ Amministratore Delegato Mediaset Pier Silvio Berlusconi. Negli studi di “Verissimo” a Cologno Monzese sono state illustrate alcune delle novità, già anticipate nei giorni scorsi con un comunicato stampa ufficiale con la notizia “bomba” di “Striscia la Notizia” di Antonio Ricci che tornerà in onda, ma a novembre non da settembre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it