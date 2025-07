Pagamento compensi accessori e indennità di 214 euro ai DSGA | Anquap sollecita il Ministero

L'Anquap torna a chiedere con vigore al Ministero dell'Istruzione di velocizzare il pagamento dei compensi accessori e delle indennità di 214 euro ai DSGA, fondamentali per riconoscere il valore del loro ruolo. La questione riguarda anche il caricamento sui POS delle istituzioni scolastiche dei fondi del FMOF per il nuovo anno scolastico 2024/2025. La situazione richiede attenzione e rapida risoluzione, per garantire i diritti del personale scolastico.

