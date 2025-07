Paga se rivuoi lo zaino e il pc | due 18enni arrestati per la tentata estorsione al coetaneo

Due 18enni di Ardea sono stati arrestati dai carabinieri per tentata estorsione, dopo aver richiesto a un coetaneo il pagamento di una somma di denaro in cambio del suo zaino e del PC. L’episodio, scoperto attraverso indagini sui social, mette in luce come le giovani generazioni possano essere coinvolte in situazioni rischiose. La vicenda dimostra ancora una volta l’importanza di vigilare e proteggersi in rete, affinché la gioventù possa crescere in un ambiente sicuro e consapevole.

Due ragazzi di appena 18 anni sono stati arrestati dai carabinieri per tentata estorsione a un coetaneo. L’attività è stata condotta dai militari ad Ardea. Secondo quanto ricostruito i due giovani del posto avevano contattato tramite social network un altro ragazzo, chiedendogli una somma di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

In questa notizia si parla di: arrestati - tentata - estorsione - coetaneo

