Ondate caldo Milano più colpita in Ue

12.00 Il cambiamento climatico ha triplicato i decessi da ondate di calore nelle città europee, durante l'ondata di calore della scorsa settimana. E' quanto si legge in uno studio rapido dell'Imperial College di Londra e della London School of Hygiene&Tropical Medicine, riportato da Greenpeace. Il 65% dei decessi previsti (ovvero 1.500 su 2.300) "sono il risultato del cambiamento climatico"; Milano la città europea più colpita:previsti 317 morti in eccesso.Over65 88% dei morti totali. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

