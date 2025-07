Oltre la sfilata | il ruolo dei direttori creativi moda nel definire l’estetica delle Maison

Oltre la sfilata, i direttori creativi della moda sono i veri architetti dell’estetica delle maison, capaci di plasmare sogni e tendenze con una visione innovativa. Considerare un brand come semplice insieme di abiti sarebbe fuorviante; è invece un universo di immagini, narrazioni e identità che influenzano il nostro immaginario collettivo. Oggi, essere un direttore creativo significa molto di più: è forgiare emozioni e culture, lasciando un’impronta indelebile nel mondo della moda.

