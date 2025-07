Oddone Incisa nuovo direttore finanziario di Barilla

Il Gruppo Barilla si rafforza con un nome di grande spessore: Oddone Incisa, nuovo chief financial officer a partire dal 15 settembre 2025. Con oltre 25 anni di esperienza internazionale nella finanza e gestione del rischio, Incisa è sinonimo di strategia, innovazione e crescita. La sua nomina segna un passo importante nel percorso di espansione e trasformazione del gruppo, pronti a conquistare nuovi mercati e sfide. L'articolo...

Il Gruppo Barilla annuncia la nomina di Oddone Incisa come nuovo chief financial officer, con effetto dal 15 settembre 2025. Oddone porta con s√© oltre 25 anni di leadership globale nella finanza e nella gestione del rischio, avendo ricoperto ruoli esecutivi, tra cui posizioni di cfo e ceo in Europa e nelle Americhe. Il suo curriculum include la guida di importanti iniziative di trasformazione e di crescita sia organica che inorganica. L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

