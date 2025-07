Nuove assunzioni nella sanità piemontese | al via i bandi per oltre 180 posti

Se sei alla ricerca di un’opportunità nel settore sanitario, questa è la tua occasione! La regione Piemonte apre i bandi per oltre 180 posti destinati a rafforzare il personale sanitario locale. Con impegno e determinazione, si continua a investire nella salute dei cittadini e nel futuro dei professionisti del settore. Non perdere questa chance: il momento di fare il tuo passo è adesso!

Il Piemonte cerca nuovo personale sanitario: sono oltre 180 i posti disponibili grazie ai nuovi bandi. "Come promesso, proseguono i concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale da destinare alla sanità piemontese - ha commentato l'assessore regionale alla Sanità Federico. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

