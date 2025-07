Notte bianca dello sport la Cittadella si trasforma in un set tv | in via dei Pensieri arrivano Buffa e le telecamere Sky

La Cittadella dello Sport si prepara a brillare ancora una volta con la terza edizione della Notte Bianca dello Sport, un evento che trasformerà via dei Pensieri in un vero e proprio set televisivo. Dopo il grande successo delle passate edizioni, il 12 luglio, dalle 19 alle 2, tra sport, spettacoli e ospiti speciali come Buffa e le telecamere Sky, vivrete una notte all’insegna dell’energia e della passione sportiva. In programma...

