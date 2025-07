Non fu suicidio | dopo più di 40 anni la giustizia riconosce che Palmina Martinelli fu uccisa

Dopo oltre quattro decenni di silenzio e dubbi, la verità finalmente emerge: Palmina Martinelli non si suicidò, fu vittima di un orrendo delitto. La giustizia italiana riconosce ora che quella ragazza di appena 14 anni fu brutalmente uccisa e arsa viva. Un ristabilimento della verità che restituisce dignità e giustizia a una giovane vita spezzata troppo presto. La Storia ci ricorda che non tutto è lasciato al caso, e che la verità può sempre emergere.

FASANO - Sono passati quasi 44 anni dalla morte di Palmina Martinelli, quasi 36 dalla sentenza della Cassazione che stabilì che la 14enne fasanese si era suicidata. Tanto c'è voluto per far dire alla giustizia italiana che no, Palmina non si suicidò, Palmina fu uccisa: venne arsa viva. Lo mette. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

