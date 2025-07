Noa al Teatro di Verdura | una serata tra voce e solidarietà

Un’atmosfera unica di musica e solidarietà si accenderà sabato 2 agosto al Teatro di Verdura, quando Noa – voce straordinaria e ambasciatrice di speranza – scenderà sul palco per una serata indimenticabile a favore della Rotary Foundation. Con oltre trent'anni di carriera internazionale, la sua musica unisce emozione e impegno sociale, regalando al pubblico una performance che resterà nel cuore di tutti. Un evento da non perdere, dove note e solidarietà si incontrano in un crescendo di emozioni.

Sabato 2 agosto 2025, alle ore 21, il Teatro di Verdura ospiterà il concerto di Noa, organizzato a sostegno della Rotary Foundation. La cantante israeliana, attiva da oltre trent’anni sulla scena internazionale, torna in Sicilia con un live che coniuga impegno sociale e proposta musicale di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

