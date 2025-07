‘No gay no comunisti’ l’annuncio di lavoro dello chef Paolo Cappuccio recidivo fa discutere ma non torna indietro

Lo chef stellato Paolo Cappuccio scoppia ancora una volta al centro delle polemiche con un annuncio di lavoro che ha fatto discutere: tra esclusioni discutibili e dichiarazioni offensive, il suo messaggio virale ha acceso il dibattito sulla libertà di espressione e rispetto nel mondo del lavoro. Una vicenda che mette in luce i limiti della comunicazione sui social e il rischio di atti impulsivi. Ma cosa ci insegna questa controversia?

Qualche ora fa, lo chef stellato Paolo?Cappuccio ha pubblicato su Facebook un annuncio per reclutare personale di cucina per la stagione invernale in Trentino (da dicembre a marzo), offrendo uno stipendio tra 2.000 e 4.000?euro. Il post è diventato virale per il contenuto offensivo: Cappuccio escludeva dalla candidatura “ Comunistifancazzisti, persone con problemi di orientamento sessuale ” e altri gruppi, Dichiarazioni poi rimosse, ma già replicate e criticate sui social e dalla stampa. Le reazioni online sono state immediate e forti. Lo chef ha raccontato di aver ricevuto insulti, minacce, accuse di fascismo e richieste di metterlo “a testa in giù”. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - ‘No gay, no comunisti’, l’annuncio di lavoro dello chef Paolo Cappuccio (recidivo) fa discutere, ma non torna indietro

