No dei giudici di Milano alla giustizia riparativa per Impagnatiello | Non ha rielaborato il movente del delitto

La Corte d’Assise d’Appello di Milano respinge la richiesta di giustizia riparativa di Alessandro Impagnatiello, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Giulia Tramontano. Nonostante il crescente interesse verso percorsi di redenzione e ricostruzione, i giudici hanno sottolineato che i motivi avanzati dalla difesa sono stati ritenuti “irrilevanti”. La decisione apre un dibattito importante sul ruolo della giustizia riparativa nei casi di grande dolore e responsabilità.

La Corte d’Assise d’Appello di Milano ha rigettato l’istanza di accesso alla giustizia riparativa di Alessandro Impagnatiello, l’ex barman 32enne condannato in secondo grado all’ ergastolo per l’omicidio di Giulia Tramontano, la sua fidanzata al settimo mese di gravidanza. In una nota, il presidente della Corte Giuseppe Ondei spiega che sono stati ritenuti “ irrilevanti ” i motivi posti dalla difesa a fondamento della richiesta, cioè “la collaborazione ” di Impagnatiello alle indagini, “la sua immediata assunzione di responsabilità, nonché il rincrescimento esternato” alla prima udienza del processo, quando chiese “scusa” in aula per la propria “disumanità”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - No dei giudici di Milano alla giustizia riparativa per Impagnatiello: “Non ha rielaborato il movente del delitto”

